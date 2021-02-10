Денис Волков возглавил департамент цифрового развития Воронежской области

Губернатор Александр Гусев назначил руководителем департамента цифрового развития Воронежской области Дениса Волкова. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

На посту главы регионального департамента цифровой связи Денис Волков сменил Дмитрия Проскурина. Господин Проскурин возглавлял ведомство с января 2019 года, а до этого работал проректором Воронежского государственного технического университета (ВГТУ). В октябре 2020 года Дмитрий Проскурин был назначен и.о. ректора вуза.

До перехода в облправительство Денис Волков возглавлял местное ООО «Интеллектуальные системы», занимающиеся созданием системы аудио- и видеоконференцсвязи, телефонной связи, сетей передачи данных, центров обработки данных, а также систем кондиционирования и вентиляции. По данным Kartoteka.ru, господин Волков покинул должность гендиректора в декабре 2020 года.

Александр Прытков