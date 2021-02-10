Смертность выросла за год на 18,5% в Нижегородской области

В Нижегородской области в 2020 году умерло 55 тыс. местных жителей, подсчитали в Росстате. Это на 17,4% больше, чем годом ранее. Смертность за год выросла на 18,5% до 17,3 случаев на тысячу населения. Это один из самых высоких показателей среди регионов Приволжского федерального округа — больше зафиксировали только в Пензенской области (17,4 умерших на тысячу населения, +24,3% за год).

Всего в ПФО за год умерло 459,9 тыс. граждан (+21,1%), за год смертность выросла на 22,5% до 15,8 случаев на тысячу человек. По росту смертности Нижегородская область оказалась в конце рейтинга регионов Приволжья: более низкий темп роста зафиксировали только в Марий Эл (+18,2%, 14,3 умерших на тысячу населения), Пермском крае (+17,4%, до 15,5 случаев на тысячу населения) и Кировской области (+16,8%, до 16,7 случаев).

Анастасия Еремина