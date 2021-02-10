В Краснодаре возбуждено дело о клевете на судей

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении Сергея Кравца, начальника финансово-экономического отдела министерства природных ресурсов региона, сообщили несколько собеседников “Ъ-Юг” в правоохранительных органах. Чиновник обвиняется в распространении клеветы (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ) в отношении судей.

Ранее адвокат Дмитрий Новиков (бывший судья из Сочи) опубликовал в своем ютуб-канале аудиозапись разговора с участием господина Кравца и краснодарских предпринимателей Людмилы Хмельницкой и Геннадия Шунина. Как следует из разговора, Сергей Кравец, который ранее работал помощником судьи в краевом суде, по просьбе госпожи Хмельницкой взялся не допустить сноса самовольного строения и сопровождал рассмотрение споров по этому поводу в судах. Чиновник отчитывался перед «заказчиками» о том, сколько денег и какому судье он якобы передал за решение того или иного вопроса.

Анна Перова, Краснодар