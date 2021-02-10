С начала года жители Пермского края почти на треть чаще обращались к кардиологам, гематологам и ортопедам

Медицинская онлайн-платформа «СберЗдоровье» (входит в экосистему Сбера) зафиксировала с начала января рост числа визитов жителей Пермского края к кардиологам на 33%, на 35% – к гематологам и на 25% – к ортопедам. Динамика обращений к этим врачам – самая высокая среди докторов всех специальностей. В целом же в России число обращений к врачам и на диагностику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7%.

Телемедицинский сервис «СберЗдоровье» проанализировал данные о записи к врачам и телемедицинских консультациях жителей Пермского края за новогодний и постновогодний период, и выявил рост числа как очных посещений, так и удаленных консультаций. Специалисты анализировали данные за период: конец декабря 2020 и первые недели 2021 года и сравнивали с аналогичным периодом конца 2019 – начала 2020 года. За этот период были проанализированы обезличенные данные о записи на прием к врачу через сервис и проведенных телемедицинских консультациях.

Рост обращений к кардиологам может быть вызван тем, что после перенесенной коронавирусной инфекции у многих пациентов наблюдаются изменения артериального давления. Люди с хроническими болезнями сердца входят в группу риска при заболевании COVID-19. При обращении к ортопедам пациенты чаще жаловались на боли в спине, что связано со снижением общей активности при удаленной работе и более продолжительным временем, проведенным в сидячем положении, как во время карантина в целом, так и во время новогодних праздников. Часть же обращений была продиктована участившимися травмами во время активного зимнего отдыха, более доступного этой зимой (из-за погоды, большого количества осадков и прочих факторов), чем другие виды развлечений.

Каждая третья онлайн-консультация со специалистами на новогодних каникулах была с терапевтом, а динамика роста обращений к врачам, работающим удаленно, была более чем 10-кратной. Взрывной рост удаленных консультаций с врачами этой специальности вызван несколькими причинами. Многие люди, которые раньше посещали врача этой специальности очно, стали решать большую часть вопросов в онлайн-режиме. Например, какие лекарства принять, какие, наоборот, не принимать. Что делать, если поднялась температура или болит голова, и так далее. При этом немало жителей городов провели новогодние праздники на дачах и не имели возможности очно посещать специалистов. К тому же пациенты хотят как можно скорее узнать причину недомогания и предпочитают лишний раз не появляться в больницах и поликлиниках.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сбербанк активно внедряет цифровые технологии в сферу здравоохранения. Телемедицина от «СберЗдоровья» – это действительно социально важный сервис, удобство которого уже высоко оценили жители. Он позволяет многие вопросы между пациентом и врачом решать дистанционно, а это не только очень удобно, но и безопасно, что особенно актуально в сложившейся эпидемиологической ситуации. Кроме того, телемедицинский сервис существенно снижает нагрузку на врачей».