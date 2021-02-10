Бывшего вице-премьера предложили приговорить к условному сроку

В Ленинском райсуде начались прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего первого вице-премьера правительства Пермского края, министра территориального развития Романа Кокшарова. В ходе своего выступления гособвинитель Юрий Соболев предложил приговорить подсудимого к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Напомним, Роман Кокшаров обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286). По версии следствия, господин Кокшаров управлял строительной компанией ООО «ДСК „Магистраль“», которая получала муниципальные контракты. Кроме того, в 2017 году чиновник убедил главу Гайнского района Владимира Исаева ввести режим ЧС, хотя оснований для этого не было. Введение чрезвычайной ситуации позволило организовать приобретение двух катеров за 18,4 млн руб. из средств регионального бюджета без проведения конкурсной процедуры. Сам обвиняемый вину категорически отрицает. При этом от наказания за совершение преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ, в виде штрафа 300 тыс. руб. господин Кокшаров будет освобожден в связи с истечением срока давности.