Инфляция в Удмуртии за январь составила 0,5%

Потребительские цены на товары и услуги в Удмуртии за январь 2021 года выросли в среднем на 0,5%. Продовольственные товары подорожали за месяц в среднем на 0,8%, непродовольственные — на 0,4%, услуги — на 0,2%, сообщает Удмуртстат.

Напомним, что по итогам 2020 года потребительские цены на товары и услуги в Удмуртии выросли на 5,2%. Это ниже уровня инфляции в Приволжском федеральном округе — 5,3%, но выше, чем по России в целом — 4,9%. Основными причинами, ускорившими инфляцию, по мнению экспертов, стали пандемия, влияние разовых федеральных факторов на рынке продовольствия и ослабление рубля, а тренд на снижение цен на определенные товары появился только благодаря контрмерам, принятым государством.

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