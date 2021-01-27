Цены подмаслили и засахарили

По итогам 2020 года потребительские цены на товары и услуги в Удмуртии выросли на 5,2%, сообщает Удмуртстат. Это ниже уровня инфляции в Приволжском федеральном округе — 5,3%, но выше, чем по России в целом — 4,9%. Основными причинами, ускорившими инфляцию, по мнению экспертов, стали пандемия, влияние разовых федеральных факторов на рынке продовольствия и ослабление рубля, а тренд на снижение цен на определенные товары появился только благодаря контрмерам, принятым государством.

В Удмуртии рост потребительских цен на все товары и услуги за 2020 год составил 5,2%, сообщает Удмуртстат. Продовольственные товары подорожали в среднем на 5,8%, непродовольственные — на 4,9%, услуги — на 4,6%.

В 2019 году инфляция достигла 2,4%. Заметнее всего тогда выросла средняя стоимость услуг — на 3,3%, непродовольственные товары подорожали на 2,3%, продовольственные — на 1,9%. В 2018 году инфляция равнялась 3,8%, со среднегодовым удорожанием услуг и продовольственных товаров на 4%, непродовольственных — на 3,4%.

Среди продовольственных товаров заметнее всего за 2020 год подорожали свежие огурцы и помидоры — на 58% и 29% соответственно. Выросли цены на куриные яйца — на 15%, на столовую свеклу — на 9,9%, свежую белокочанную капусту — на 7,4%, репчатый лук — на 7,0%, картофель — на 5,2% и другие. В декабре правительство России приняло меры, позволившие стабилизировать динамику цен на сахар, в результате чего он подешевел на 8,7%, и подсолнечное масло, цены на которое опустились на 5,2%.

По данным отделения-национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России, цены на помидоры и огурцы выросли из-за удорожания импортных поставок на фоне ослабления рубля, а также временного запрета на ввоз томатов из целого ряда стран по причине несоблюдения поставщиками фитосанитарных норм.

«Рост издержек производителей из-за подорожания зерна, используемого в производстве кормов, а также импортных ветеринарных препаратов и оборудования на фоне ослабления рубля привел к ускорению годового роста цен на мясопродукты»,— отметили в ЦБ.

В категории «непродовольственные товары», согласно цифрам Удмуртстата и ЦБ, продолжился перенос ослабления рубля в цены. Он отразился на росте ценников на мебель, стройматериалы (рекордсменом стало листовое оконное стекло — плюс 13%), бытовую технику, парфюмерию и косметику. Ускорению удорожания мебели также способствовал рост спроса на жилье на фоне благоприятных условий кредитования и действия программ льготной ипотеки. Стали быстрее дорожать автомобильные шины — на 3,4% — из-за введения обязательной маркировки. При этом, как отмечает Удмуртстат, снизились цены на школьные тетради на 3,7% и жидкие чистящие и моющие средства — на 3,3%. В то же время по мере исчерпания спроса в декабре по сравнению с ноябрем замедлился рост цен на подержанные иномарки.

Согласно статистике, самым существенным в категории «Услуги» стало подорожание стоимости проезда в плацкартном вагоне скорого нефирменного и фирменного поездов — на 16,8% и 16,7% соответственно. Среди прочих услуг заметнее всего выросли цены на билеты в театры — на 4,6%. Эксперты ЦБ России отмечают, что цены на услуги организаций культуры, в частности театров, выросли из-за необходимости компенсировать убытки, в том числе потерь от соблюдения противоэпидемических требований.

«Ценовое давление было в значительной мере обусловлено влиянием разовых федеральных факторов на рынке продовольствия, а также произошедшим в прошлые месяцы ослаблением рубля»,— отметили в ЦБ.

Доцент кафедры экономики и финансов ИжГТУ, член постоянной комиссии госсовета Удмуртии по бюджету Софья Широбокова отмечает, что официальные цифры по инфляции и то, что потребитель видит, когда лично приходит в магазин, сравнивая цены, отличается, и было бы лучше, если бы они совпадали в действительности. «Для меня гораздо важнее не инфляция, а уровень доходов населения в сопоставлении с ценами. Сегодня никто не отрицает, что этот показатель падает уже как минимум три последних года. Чтобы исправить ситуацию, правительство начало сдерживать цены, и правильно поступает, но делать это надо с обязательным условием — дотацией производителей, иначе они просто обанкротятся, потому что их издержки тоже постоянно увеличиваются, например из-за роста налогов. Когда государство поднимает НДПИ на добычу железной руды и минеральных удобрений, не удивительно, что вслед за этим поднимаются цены на новостройки и сельхозпродукцию»,— уточнила госпожа Широбокова.

Еще одним эффективным вариантом решения проблемы, по ее мнению, может стать возрождение в Удмуртии специального фонда продовольственных товаров, как во времена СССР, что позволило бы «сбивать» скачки цен из-за перебоев с поставками в течение как минимум 30 календарных дней.

Рост цен на продовольственные товары не только в Удмуртии, но и в целом по России — следствие совокупности факторов, главный из которых — пандемия, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Из-за весеннего локдауна многие страны не смогли полноценно завершить сельскохозяйственный сезон, в результате выросли мировые цены на некоторые категории продуктов питания, чем не преминули воспользоваться отдельные российские производители, подняв свои расценки на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, вызвало недовольство населения и обратило на себя пристальное внимание российских властей. С помощью таких контрмер, как снижение квот на экспорт и увеличение экспортных пошлин, государству удалось создать заслон росту цен на социально значимые категории товаров»,— говорит господин Сигал.

Он ожидает, что в 2021 году экономический кризис, вызванный пандемией, останется в прошлом, и цены на рынке продовольственных товаров и услуг придут к балансу.

Владислав Артемьев