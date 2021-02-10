За сутки COVID-19 подтвержден у 106 пожилых саратовцев

В Саратовской области лабораторно подтверждено 244 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело за сутки 272 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб при облправительстве.

Общее количество заболевших COVID-19 достигло 45,6 тыс. человек, выздоровевших – 40371.

В Саратове подтверждено 102 новых случая инфекции, на втором месте Энгельсский район (37), на третьем - Балаковский (22).

С пневмонией заболевание протекает у 100 новых пациентов, с признаками ОРВИ — у 141, с бессимптомным течением — трое.

В числе заболевших пятеро детей и 106 взрослых старше 60 лет.

Марина Ковалева