Стоимость платины превысила $1,2 тыс. впервые с февраля 2015 года

Цена платины в ходе торгов превысила $1,2 тыс. впервые с февраля 2015 года. По данным Bloomberg, она поднималась на 2,3% до $1207,94 за тройскую унцию.

Швейцарский финансовый холдинг UBS Group AG прогнозирует, что платина может вырасти в цене на до $1250. На это повлияют ограниченные поставки, высокий спрос со стороны инвесторов, восстановление мировой экономики.

Платина начала прибавлять в цене с начала года. Это произошло на фоне менее устойчивого движения цен на золото и серебро.

Подробности — в материале “Ъ” «Платина озолотилась».