Новосибирская таможня задержала партию нелегальных сигарет на 15 млн рублей

В Новосибирске таможенники задержали партию контрабандных сигарет стоимостью около 15 млн руб. Как рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ), партия сигарет марок «Parliament», «Davidoff», «Bond», «Winston», «LD», «Esse», «Kiss», «Rothmans», произведенные в Казахстане и Узбекистане, прибыли двумя авиарейсами Бишкек — Новосибирск.

«В авианакладных было указано, что в самолетах находятся товары народного потребления, но при таможенном досмотре выяснилось, что это табачные изделия общим весом 3,5 т в количестве более 150 тыс. пачек сигарет»,— рассказали таможенники, отметив, что на табачные изделия были нанесены акцизные марки Киргизии, а также имелась маркировка «для продажи в Кыргызской Республике». Сотрудники СТУ подсчитали, что при легальном ввозе такого количества сигарет сумма акциза, уплаченная в бюджет РФ, составила бы более 7 млн руб.

Илья Николаев