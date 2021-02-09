Правительство утвердило правила ведения реестра обязательных требований для бизнеса

Минцифры России к июлю создаст интернет-портал с обязательными требованиями для бизнеса. Российское правительство утвердило правила его ведения, они опубликованы на портале правовой информации.

Минцифры, как оператор реестра, должен запустить его в опытную эксплуатацию до 1 марта. Предполагается, что с 1 июля заработает публичный интернет-портал с требованиями.

Реестр консолидирует информацию по всем требованиям в зависимости от сферы экономической деятельности — от нормативных источников требований до возможных санкций за их нарушения. Сам реестр будет регулярно обновляться.

Подробнее о реестре — в материале “Ъ” «Контроль и надзор замкнут в реестре».