Граждане закупились в финансовых супермаркетах

На фоне вызванной пандемией самоизоляции граждан выручка финансовых маркетплейсов в 2020 году росла быстрее, чем годом ранее, рассказали “Ъ” в сервисах. Их клиенты чаще оформляли кредиты и страховые полисы онлайн, а банки увеличили бюджеты на продвижение своих продуктов на таких площадках. В 2021 году рост маркетплейсов продолжится, рассчитывают участники рынка. Благодаря новому регулированию они смогут продавать не только страховые продукты, как это происходит сейчас, а также кредиты и вклады.

Рынок финансовых маркетплейсов (онлайн-сервисы, размещающие данные о финансовых продуктах разных организаций на одной платформе) заметно вырос в 2020 году из-за пандемии, рассказали “Ъ” его участники. Так, выручка группы ВБЦ (управляет одноименным сервисом) в 2020 году составила 1,56 млрд руб., показав рост на 124%, рассказал “Ъ” глава группы Семен Теняев (в 2019 году был рост на 87%).

Выручка «Банки.ру» (финансовый маркетплейс для физлиц) в 2020 году выросла на 40%, рентабельность по EBITDA составила 29%, говорит гендиректор компании Динара Юнусова. Финансовый сервис «Сравни.ру» не раскрывает выручку по итогам 2020 года, но его гендиректор Сергей Леонидов утверждает, что доходы выросли. В 2019 году выручка компании составляла 1,28 млрд руб.

На фоне ограничений, связанных с пандемией, увеличилась и аудитория сервисов. У ВБЦ посещаемость сайта в 2020 году увеличилась на 90%, у «Сравни.ру» — на 34%. «В апреле сразу после объявления локдауна мы фиксировали резкий рост спроса на покупку полисов ОСАГО онлайн и оформление ипотеки»,— рассказал господин Леонидов. В 2019 году в «Банки.ру» только 14% клиентов покупали полисы ОСАГО онлайн, а в 2020 году показатель вырос до 25%, говорят в компании.

Общие оценки рынка таких сервисов сильно отличаются. В ВБЦ говорят о 15–20 млрд руб. в 2020 году, в «Банки.ру» — о 4–4,2 млрд руб.

Финансовые маркетплейсы зарабатывают в первую очередь на «лидах» (схема, при которой финансовая организация платит маркетплейсу, если клиент переходит с его сайта). Такая модель способствует росту инвестиций банков в продвижение на маркетплейсах, отмечает замдиректора по консультациям для финансового сектора КПМГ в России и СНГ Ольга Бледнова. Часть сервисов также продают некоторые финансовые продукты (в том числе полисы каско и ОСАГО) прямо на своей площадке.

Опрошенные “Ъ” банки подтверждают, что увеличили расходы на продвижение своих продуктов в интернете и, в частности, через маркетплейсы. Бюджет банка «Открытие» на продвижение на таких ресурсах в 2020 году вырос на 78%, у Райффайзенбанка — на 25%. Увеличился он у Тинькофф-банка, «Уралсиба» и Росбанка, рассказали в кредитных организациях. В Газпромбанке, ХКФ-банке и «Русском стандарте» бюджеты на маркетплейсы не увеличивали.

В 2021 году одним из драйверов роста рынка станут принятые в июле 2020 года законопроекты о маркетплейсах, полагают участники рынка. Новое регулирование предполагает, что маркетплейсы с лицензией ЦБ смогут продавать не только страховые продукты, как сейчас, но также кредиты и вклады.

Новые возможности, по мнению Сергея Леонидова, приведут к кратному увеличению числа пользователей таких сервисов. По оценке господина Теняева, рынок может вырасти на 50%, Динара Юнусова ожидает 15–20%.

На фоне расширения полномочий финансовых маркетплейсов этим сегментом заинтересовалась и Московская биржа, сообщал “Ъ” 10 июля 2020 года. Там планировали запустить собственный маркетплейс, на котором первыми доступными продуктами станут банковские вклады и сервисы накопления.

Валерия Лебедева, Ольга Шерункова