Компании Коломойского подадут иск к США на $23 млн из-за конфискации активов

Компания Optima Ventures из США и ее дочерняя фирма, принадлежащие бывшим владельцам украинского Приватбанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, подают в суд на США в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). Об этом сообщила Global Аrbitration Review со ссылкой на подконтрольные бизнесменам компании.

Предприниматели требуют $23 млн в ответ на гражданские иски Минюста США о конфискации коммерческой недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас). Как передает «Интерфакс», на сайте ICSID информации об иске пока нет.

В августе Минюст США обвинил господина Коломойского в отмывании денег. По информации ведомства, он купил два крупных офисных здания в Далласе и Луисвилле стоимостью $70 млн на средства, выведенные из Приватбанка. Бизнесмен уверяет, что деньги для покупки недвижимости он получил от продажи своей части в российской металлургической и горнодобывающей компании Evraz.

Приватбанк национализировали в декабре 2016 года, что объяснялось наличием сомнительных кредитов. Это решение было обжаловано, но в мае 2020 года Верховная рада приняла закон, который сделает невозможным возврат Приватбанка Игорю Коломойскому.

Подробности — в материале “Ъ” «Игорь Коломойский теряет "Приват"».