Фуд-кортам готовят амнистию

Смольный выразил готовность открыть фуд-корты в течение недели при условии поддержки этого решения со стороны Роспотребнадзора. Работа ресторанных зон была прекращена еще в ноябре, и недавние послабления для общепита их никак не коснулись. Участники рынка неоднократно подвергали чиновников критике за отказ возобновлять работу фуд-кортов, называя ресторанные зоны сакральной жертвой для демонстрации борьбы с пандемией.

О том, что правительство Петербурга рассматривает возможность открытия фуд-кортов, “Ъ” сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. По его словам, они могут заработать в течение недели при наличии одобрения со стороны Роспотребнадзора. «Если ведомство согласится, то решение будет принято быстро»,— пообещал он. В каком формате будут работать фуд-корты, господин Елин не уточнил. В Роспотребнадзоре на запрос “Ъ” не ответили.

Перспективы снятия ограничений будут сегодня обсуждаться на встрече с участием представителей Смольного, Роспотребнадзора, руководителей торговых центров и рестораторов, говорят собеседники “Ъ”. «Если бы Роспотребнадзору нечего было сказать по поводу открытия, то встреча бы не состоялась»,— отмечает один из источников “Ъ”,

Деятельность фуд-кортов и гастропространств была запрещена в ноябре. За промедление с их открытием Смольный неоднократно критиковали рестораторы и владельцы торговых центров. В открытом письме губернатору Петербурга Александру Беглову участники рынка называли фуд-корты и гастропространства «сакральной жертвой», призванной продемонстрировать борьбу с пандемией. Авторы обращения указывали, что в Москве во вторую волну рестораны в торговых комплексах не прекращали работу, но это не привело к росту заболеваемости. В письме также говорилось, что на фуд-кортах представлено свыше тысячи компаний, в которых заняты десятки тысяч петербуржцев.

Постепенная либерализация режима ограничений в Петербурге началась в январе. В конце месяца на фоне снижения заболеваемости коронавирусом Смольный отменил запрет работы в ночное время для ресторанов и разрешил принимать посетителей заведениям в торговых комплексах (за исключением объектов в составе фуд-кортов и гастропространств). Кроме того, под послабления также попали кинотеатры и концертные залы, которые получили возможность увеличить заполняемость с 25 до 50%.

Руководитель департамента франчайзинга Subway в России Олег Протопопов отмечает, что опыт других городов показывает, что при соблюдении требований безопасности фуд-корты не несут никакой угрозы. «Какого-то всплеска заболеваемости ни в одном из регионов нашего присутствия после их открытия не произошло»,— комментирует он. В России фуд-кортам до сих пор запрещено работать только в Петербурге и Краснодарском крае, напоминает господин Протопопов.

Решение об открытии фуд-кортов было бы логичным, учитывая, что почти все ограничения сняты, а статистика по числу заболевших выправляется, говорит коммерческий директор «Буше» Роман Певзнер. На фуд-кортах, как правило, представлены крупные операторы, которые надежнее, чем кто-либо, будут выполнять все требования по обеспечению безопасности посетителей, резюмирует он.

Константин Куркин