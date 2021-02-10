Инвесторы пошли в биткойн

9 февраля курс биткойна впервые в истории превысил уровень $48 тыс. По данным агентства Reuters, цена криптовалюты достигала отметки $48,22 тыс., что на 7,5% выше значений закрытия понедельника. На динамику повлияли сообщения о том, что Tesla вложила $1,5 млрд в биткойн и рассматривает его использование в качестве платежного средства. С начала недели капитализация цифровой валюты выросла более чем на 23%, до $870 млрд. Взрывной рост курса биткойна, по словам руководителя отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрия Мазура, стал драйвером для всего рынка криптовалют. Вторая по уровню капитализации криптовалюта Ethereum выросла с начала недели на 12%, риппл (XRP) прибавил почти 16%. «Не исключено, что следующая волна поднимет котировки биткойна до $50 тыс., и это может случиться до конца февраля»,— отмечает господин Мазур.

Виталий Гайдаев