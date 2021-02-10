В Дональда Трампа мечут погромы и молнии

В США стартовал заключительный этап дела об импичменте в отношении бывшего президента Дональда Трампа — рассмотрение дела Сенатом. Бывший президент отказался выступать перед сенаторами — впрочем, ему это и не нужно, поскольку исход дела, по сути, предопределен. Для вынесения обвинительного вердикта необходимо большинство в две трети голосов, то есть вместе с 50 сенаторами от Демократической партии за должны проголосовать также 17 республиканцев. Демократы, однако, не сдаются: они хотят накрепко связать имя Дональда Трампа с вашингтонским погромом 6 января.

«Весь процесс — всего лишь эгоистичная попытка лидеров демократов Палаты представителей нажиться на чувстве ужаса и растерянности, которые захлестнули американцев всех политических убеждений после погрома, учиненного в Капитолии 6 января несколькими сотнями человек» — так в одном предложении адвокаты Дональда Трампа сформулировали отношение республиканцев к заключительному этапу второй и последней попытки вынести импичмент 45-му президенту США.

По их словам, спикер Палаты представителей и один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси вместе с соратниками пытается извлечь выгоду из политического хаоса, вместо того чтобы сосредоточиться на исцелении расколотой нации или «хотя бы заняться преследованием смутьянов, штурмовавших Капитолий».

Все это изложено в 78-страничном документе, представляющем полную картину событий 6 января и всю ситуацию вокруг процесса импичмента с точки зрения консерваторов. Там утверждается, например, что речь президента в день беспорядков — в которой были призывы, например, «бороться как черти» и предостережение, что без этой «чертовской борьбы» соратники рискуют потерять страну,— не вынудила толпу направляться к Капитолию.

«Считать эту фразу побуждением к восстанию — значит проигнорировать остальные слова Дональда Трампа в тот день, в том числе его призыв "мирно выразить свои взгляды"»,— указывают адвокаты, истолковывая слова президента метафорично.

В примечаниях они ссылаются на источники, которые вовсе утверждают: Капитолий штурмовала толпа противников государства в целом и президента Трампа в частности.

Капитолий США Фото: Joshua Roberts, Reuters

Кроме того, адвокаты подробно расписывают, что Сенат не имеет конституционных полномочий рассматривать дело об импичменте в отношении человека, который уже прекратил исполнение президентских полномочий, а само обвинение нарушает право главы государства на свободу слова. И здесь они тоже идут дальше, утверждая, что сочтут обвинительный вердикт ничтожным и в случае желания Дональда Трампа избираться еще раз оспорят его в суде.

Наконец, вопреки обвинениям защитники бывшего главы государства настаивают: узнав о беспорядках, президент не сидел сложа руки, а активно действовал, однако оперативная реакция была затруднена из-за «сложных процедурных моментов».

Примечательна и крайне резкая идеологически окрашенная лексика, используемая в официальном, казалось бы, документе.

Его авторы обвиняют демократов, например, в «синдроме антитрамповского умопомешательства» — это расхожее выражение последних нескольких лет, активно используемое наиболее радикальными сторонниками президента в адрес тех, кто, по их мнению, «просто ненавидит все трамповское». Кроме того, демократы, по мнению адвокатов экс-президента, хотят «заткнуть рот политическому оппоненту и партии, находящейся в меньшинстве».

Демократы, впрочем, понимают, что шансов на обвинительный вердикт практически нет: не так давно 45 из 50 сенаторов-республиканцев проголосовали за то, чтобы считать весь процесс неконституционным. Учитывая, что для осуждения президента необходимы голоса 17 республиканцев, результат выглядит предрешенным.

Тем не менее демократы заинтересованы в том, чтобы окончательно погубить репутацию Дональда Трампа, позиции которого среди республиканцев начали восстанавливаться, ведь помимо «суда сенатского» будет и суд общественного мнения.

Еще одна цель — заставить республиканцев заплатить политическую цену за поддержку неоднозначного президента, связать их напрямую и с его поведением, и с вашингтонским погромом.

Поэтому некоторые из «управляющих импичментом» — своего рода обвинителей — настаивают на вызове свидетелей, чтобы те описали злодеяния Дональда Трампа. Как указывает издание Politico, рассматривался вариант позвать кого-либо из полиции Капитолия или из чиновников штата Джорджия, чтобы те рассказали, как президент давил на них и требовал отменить результаты голосования в штате, или приближенных президента Трампа, бывших с ним в те непростые дни.

Другие демократы — в частности, госпожа Пелоси или лидер демократов Сената Чак Шумер — хотят завершить процесс побыстрее, потому что верхняя палата Конгресса в дни заседаний не может рассматривать законопроекты и утверждения на министерские посты. Кроме того, излишнее затягивание процесса приведет к тому, что первые сто дней Джо Байдена — важный для каждого президента срок — пройдут под «тенью Дональда Трампа».

Есть у членов Демократической партии своя точка зрения и насчет конституционности процесса.

Демократы полагают: если бы президент мог в любой момент из-за угрозы импичмента уйти со своего поста и избежать ответственности, то в процедуре не было бы никакого смысла.

Кроме того, в случае обвинительного вердикта простым большинством голосов сенаторы могут запретить президенту когда-либо участвовать в выборах в стране — эта мера тоже была бы бессмысленной, если бы подозреваемый в злодеяниях президент мог просто отречься от власти в случае опасности.

В итоге сенатские лидеры обеих партий — демократ Чак Шумер и республиканец Митч Макконнелл — согласовали правила процесса. Вторник, 9 февраля, был посвящен процедурным вопросам: каждая из сторон высказала позицию относительно конституционности процесса. Рассмотрение по существу начинается в среду: обвинителям и защитникам позволят приводить доводы в течение 16 часов (то есть у каждой стороны будет два рабочих дня по восемь часов каждый). Затем сенаторы в течение четырех часов смогут задавать вопросы, потом по два часа отведено на заключительные заявления сторон.

Учитывая представленное расписание, весь процесс может быть закончен в начале следующей недели.

При этом свидетелей могут вызвать, а могут и обойтись без них — этот вопрос «управляющие импичментом» вынесут на голосование, если захотят. Ожидается, что они, обвиняя президента, особое внимание уделят видеодоказательствам, а именно зафиксированным словам Дональда Трампа, которые, по их мнению, и вдохновили на противоправные действия съехавшихся в Вашингтон сторонников уходящего президента.

Алексей Наумов