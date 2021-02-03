«Много снега хорошо для урожая»

Во вторник, 2 февраля, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга заслушала программы основных претендентов. Так, врио мэра Алексей Орлов пообещал сделать Екатеринбург городом добра и соучастия, свердловский депутат Михаил Зубарев предложил создать отдельный департамент по контролю качества работы с обращениями жителей, а предприниматель Дмитрий Любимов выступил с инициативой наделить столицу Урала статусом города федерального значения и вернуть игорный бизнес. Конкурсная комиссия уже выделила ряд кандидатов, которых предложит городской думе.



В течение двух дней собеседований конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга выслушала 31 из 43 участников. Программы основных претендентов на должность мэра были представлены во вторник, 2 февраля. Напомним, из-за большого количества участников конкурсная комиссия решила заслушать кандидатов в течение трех дней — с 1 по 3 февраля. Всего на конкурс были допущены 43 человека, подавших заявки.

Дольше всего свою программу представлял временно исполняющий обязанности мэра Екатеринбурга Алексей Орлов, который считается фаворитом. Его общение с конкурсной комиссией длилось более 30 минут при лимите в 20 минут. В разговоре с журналистами господин Орлов пояснил, что выделил пять основных направлений своей программы. В частности, «Екатеринбург как центр мировых коммуникаций, центр деловой активности», «Екатеринбург — город новых архитектурных решений». Он также предложил развивать экономику и реализовать проект «умного города». «Пятое направление — “Екатеринбург — город добра и соучастия”. Добро — это те общественные процессы, которые происходят в городе. Соучастие, например, проявляет наш уральский бизнес, который социально ориентирован и помогает развиваться городу»,— рассказал Алексей Орлов. Он не исключил, что кто-то из других кандидатов будет приглашен на работу в администрацию.

Напомним, Алексей Орлов 21 декабря 2020 года был назначен первым вице-мэром Екатеринбурга. На следующий день глава города Александр Высокинский ушел в отставку, чтобы занять должность в правительстве Свердловской области, а господин Орлов стал временно исполнять обязанности мэра. За это время он подвергся критике за плохую уборку снега на улицах городах. «У нас климат предполагает и снег, и жару, и дождь. Надо донастроить работу коммунальных служб, взаимодействие с ГИБДД. Не надо забывать, что много снега хорошо для урожая. Снег мы уберем, а с урожаем жить целый год»,— отреагировал на недовольство Алексей Орлов.

Депутат заксобрания Свердловской области от ЛДПР Михаил Зубарев в своей программе предложил акцентировать внимание на работе с обращениями граждан и создать для этого отдельный департамент: «Ответы мэрии с точки зрения закона безупречны. Но, получив их, человек не должен брать нормативку и смотреть, куда его отправили». Помимо этого кандидат не оставил без внимания проблему реализации мусорной реформы, предложил закладывать в бюджет больше денег на строительство дорог, завершить проектирование второй ветки метро, а также создать подразделение, которое будет следить за работой больниц Екатеринбурга после ликвидации горздрава.

Глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко акцентировал внимание на вопросах, которые узнает от горожан: создание комфортной городской среды, парковок, улучшение транспортной доступности. «Не стал касаться глобальных вопросов, так как они есть в нашей стратегии. Я акцентировал внимание на вопросах, которые требуют не больших финансовых затрат и времени реализации, а внимания и организационного ресурса»,— пояснил господин Ноженко.

Самые неординарные предложения прозвучали в программе предпринимателя Дмитрия Любимова, который, по его словам, «озвучил гражданскую позицию представить новые идеи по развитию города». Среди них: отказ от маршрутных транспортных средств в пользу полноразмерных автобусов, расширение границ Екатеринбурга, в частности, за счет поглощения Верхней Пышмы, Березовского и Арамили, а также наделение столицы Урала статусом города федерального значения. «Необходимо реформировать муниципальные организации ЕМУП “Гортранс” и “Водоканал” и приватизировать хотя бы 30–40% активов, вернуть игорный бизнес в Екатеринбург, а также ввести на три–четыре года льготы для предпринимателей в сфере общественного питания, медицины и строительства»,— добавил Дмитрий Любимов.

Долгое общение с некоторыми кандидатами на пост мэра председатель конкурсной комиссии Валерий Чайников объяснил, что членам комиссии было интересно узнать мнения претендентов по поводу решении городских проблем. Он отметил, что уже сейчас у комиссии есть представление о трех–пяти кандидатах, которые войдут в список рекомендованных для рассмотрения гордумой. «Сегодня уже есть, кого предложить. Мы начали с серьезного кандидата (Алексей Орлов.— “Ъ-Урал”), который представил серьезную программу. Тщательно проработанную программу презентовал Михаил Зубарев. Все, кто сегодня выступали, в той или иной мере пришли не просто с жалобной книгой о проблемах города, а с предложениями и пакетом решений этих проблем»,— подчеркнул господин Чайников.

Анастасия Реутова