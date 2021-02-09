Володин раскритиковал Решетникова за слово «площадка» в отношении Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал главу Минэкономики Максима Решетникова за «модные словечки». Министр на пленарном заседании использовал слово «площадка» для обозначения Госдумы. Господин Володин попросил господина Решетникова, если он знает такие «продвинутые» слова, обеспечить темпы роста экономики.

«Это такое фундаментальное обновление закона о банкротстве. И вы абсолютно правы коллеги… Я думаю, что мы в ближайшие недели будем уже готовы проводить нулевое чтение и обсуждать по мере того, как мы сейчас поймем, что основные вопросы мы с государственно-правовым управлением с коллегами в администрации, что называется сошлись, мы готовы будем дискуссию переносить на вашу площадку»,— сказал господин Решетников.

«Максим Геннадьевич, площадка — это модное слово,— ответил ему господин Володин.— Площадка — это место, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, здесь представители народа, который избрал своих депутатов, решают судьбу законов. Быть законом или нет — и это надо понимать, тогда будет многое решаться по-другому. А так получается — электронная площадка, туда приходят и понятно чем занимаются».

Господин Володин напомнил господину Решетникову, что у Госдумы есть полномочия по утверждению министров. По его словам, для депутатов — это ответственность. «Об этом речь идет, упрощенчество такое, и модные словечки. Мы продвинутые, мы знаем. Послушайте, если знаете и продвинутые, обеспечьте темпы роста. Темпы роста, если все знаете. А пока темпы роста благодаря тому, что сельское хозяйство работает, отдать должное, обрабатывающая промышленность. А мы топчемся»,— добавил господин Володин.

При этом спикер Госдумы последнее время сам несколько раз использовал слово площадка. Так, 1 февраля он использовал это слово в отношении ПАСЕ, в декабре — в отношении комитетов Госдумы.

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