ПИФы растут на управлении

Начало года оказалось провальным для многих классов финансовых активов. Худшую динамику, по оценкам «Денег», продемонстрировали вложения в акции российских компаний, а также золото, интерес к которому упал по всему миру. Из общей картины выбивались паевые инвестиционные фонды, ориентированные на вложения в акции высокотехнологических компаний, а также рынки развивающихся стран. Неплохо заработать можно было и на отдельных фондах еврооблигаций.

ПИФы

В начале года лидирующие позиции среди различных финансовых инструментов заняли паевые инвестиционные фонды (ПИФы), хотя и среди них было много убыточных. По оценкам «Денег», основанным на данных Investfunds, из 210 крупнейших розничных фондов (ОПИФы, БПИФы), цена чистых активов которых была выше 100 млн руб., только у половины ПИФов доходность паев выросла за месяц, закончившийся 10 февраля. При этом 23 розничных фонда обеспечили доход свыше 5%, а по двум он превысил 10%.

Лучшую динамику продемонстрировали фонды, ориентированные на вложения в ETF развивающихся стран. По данным Investfunds, паи таких фондов подорожали за месяц на 4–12%. В последние месяцы управляющие, опрошенные Bank of America, называли рынки emerging markets самыми перспективными, так как они были недооценены в сравнении с рынками развитых стран и могли сильнее выиграть в случае восстановления мировой экономики. К тому же с победой на выборах президента США Джо Байдена выросла вероятность смягчения отношения между США и Китаем, что способствовало опережающим темпам роста китайских акций.

Высокую прибыль принесли инвесторам фонды, инвестиционная декларация которых ориентирована на акции высокотехнологичных или информационных компаний развитых стран. Эти фонды обеспечили инвесторам по итогам месяца доход в размере 4–9%. Подъему в этих секторах способствовало восстановление спроса на них со стороны международных портфельных управляющих. Об этом свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценкам «Денег», основанным на данных отчетов Bank of America (учитывают данные EPFR), за четыре недели, закончившиеся 10 февраля, международные инвесторы вложили в акции высокотехнологических компаний $15 млрд. Причем только за последние две недели в такие акции было инвестировано почти $10 млрд — рекордный объем вложений в диапазоне двух недель.

Худшую динамику продемонстрировали фонды с доминирующей долей рублевых активов. Это и не удивительно, так как в последние недели интерес к российским акциям снижался со стороны международных инвесторов. Цена паев широкого рынка снизилась на 1–3%. При этом в аутсайдерах оказались фонды электроэнергетики и металлургии, потерявшие в цене 2–4,6%. Убыточными были и фонды драгоценных металлов, цена паев которых упала за месяц на 1–2%, что стало реакцией на удешевление золота.

С учетом положительных результатов управления по итогам минувшего года частные инвесторы продолжают активно наращивать вложения в розничные фонды. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, только в январе россияне вложили в такие фонды более 28 млрд руб. Это на треть ниже результата декабря, но лучший результат для января за всю историю существования отрасли. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2020 года, когда чистый приток в розничные ПИФы составил 26,2 млрд руб. В феврале активный приток средств в розничные фонды продолжился, свидетельствует опрос крупнейших управляющих компаний.

Депозиты

Символическую прибыль принесли инвесторам рублевые депозиты. После того как во втором и третьем кварталах 2020 года Центральный банк России трижды снижал ставку суммарно на 1,75 процентного пункта до уровня 4,25%, на заседаниях в четвертом квартале и в феврале 2021 года он не стал ее менять. В таких условиях снижение ставок по вкладам крупнейших банков приостановилось, и весь январь средний максимальный показатель, рассчитываемый ЦБ, удерживал уровень 4,486%. В итоге за месяц депозит на 100 тыс. руб. обеспечил бы его держателю доход в размере 364 руб.

Убыточными оказались инвестиции в валютные депозиты. За отчетный период долларовый вклад обесценил бы вложения инвестора на 720 руб. За минувший месяц курс доллара на Московской бирже вырос на 18 коп., до отметки 73,72 руб./$, но весь рост был нивелирован широкими спредами между обменными курсами у банка, которые отличаются от рыночного в среднем на 40 коп. в сторону увеличения при покупке и снижения при продаже валюты. С учетом более широкого спреда при обмене европейской валюты, а также снижении ее курса на 47 коп., до 89,32 руб./€, вклады, номинированные в ней, продемонстрировали более сильное обесценение. Открыв такой вклад на 100 тыс. руб., клиент банка мог потерять за месяц 1,4 тыс. руб.

В ближайшие недели рубль имеет шанс укрепиться, даже несмотря на сохраняющиеся риски расширения санкций, считают аналитики. В начале февраля скандалом завершился визит в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, совпавший с высылкой трех европейских дипломатов. Это, по мнению аналитиков, похоронило надежды на смягчение санкционной риторики Запада в отношении России в ближайшее время. «Однако премия за санкционный риск и так слишком велика, и шансы на значительное ослабление от текущего уровня снижаются, если только глобальные рынки не уйдут в коррекцию. Кроме того, Минфин в три раза сократил объемы ежедневной покупки валюты в феврале по сравнению с январем, что снижает давление на курс»,— отмечают аналитики Альфа-банка.

Золото

Убыточными в минувшем месяце стали инвестиции в золото, ставшее фаворитом прошлого года. По расчетам «Денег», за месяц такие вложения обесценились на 1,5%. С учетом того, что по итогам 2020 года вложения в металл принесли их держателям более 40 тыс. руб., текущая коррекция выглядит символической.

По данным Reuters, в первые дни нового года цена золота на мировом рынке поднималась на 3,3%, до $1960 за тройскую унцию. Однако в последующие дни металл стремительно терял позиции. В итоге 12 февраля цена благородного металла достигла отметки $1823, что на 1,7% ниже значения начала января. Валютная переоценка сократила потери от таких инвестиций, но на символические 0,2 процентного пункта.

Колебания цен на золото в значительной степени отражали рост доходности американских облигаций. С начала года доходность десятилетних американских гособлигаций выросла почти на 0,3 процентного пункта, до 2%. Инвесторы реагировали на расширение монетарного стимулирования в США, что привело к росту инфляционных ожиданий и снижению реальных долларовых ставок. К тому же на рынок золота давит улучшение ситуации в американской экономике. С начала года в США выходит регулярная оптимистичная макростатистика, подогревающая ожидания скорого восстановления экономики.

На фоне замедляющихся темпов распространения вируса в мире и улучшения состояния мировой экономики снижение цены металла может продолжиться, считают аналитики. «Цены на золото постепенно снизятся на фоне улучшения экономической конъюнктуры в течение этого года, что должно негативно отразиться на спросе на безопасное золото»,— отмечал руководитель исследовательской группы Next Generation в банке Julius Baer Карстен Менке. Поддержку металлу будут оказывать сохраняющиеся монетарные стимулы со стороны ведущих центробанков, которые усиливают спрос на реальные активы, выступающие защитой от роста денежной массы.

Акции

Аутсайдерами минувшего месяца стали акции, хотя и среди них были те, что принесли неплохой доход. За месяц, закончившийся 12 февраля, индекс Московской биржи снизился на 1,3%, до отметки 3427 пунктов. Давление на российский рынок оказало усиление геополитических рисков на фоне ухудшения отношений с Европой и США. «Беспокойства инвесторам добавил ряд глобальных факторов, таких как неопределенность с принятием пакета стимулов на $1,9 трлн в США и явно недостаточные темпы вакцинации населения, прежде всего в Европе, по сравнению с теми, которые рынок уже заложил в котировки»,— считает персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Виталий Яковлев.

Хуже рынка чувствовали себя акции Сбербанка и «Аэрофлота»: вложения в размере 100 тыс. руб. обесценили бы инвестиции на 8,3 тыс. руб. и 6,6 тыс. руб. соответственно. Сильное снижение цены акций госбанка обусловлено выходом из них международных инвесторов. По словам аналитиков, в периоды турбулентности на российском фондовом рынке нерезиденты традиционно избавлялись от наиболее ликвидных и подорожавших ценных бумаг, а акции Сбербанка занимают самую большую долю в индексе Московской биржи. «"Аэрофлот", как и другие авиакомпании во всем мире, принял на себя основной удар последствий введенных локдаунов по всему миру в связи с эпидемиологической ситуацией, показав ожидаемо слабые результаты в отчетности. Также компания зафиксировала убыток от деконсолидации авиакомпании "Аврора" в размере 5,5 млрд руб.»,— отмечает Виталий Яковлев.

Впрочем, не все российские акции принесли убыток своим покупателям. Инвестировав в акции «Роснефти» или «Яндекса», инвестор мог заработать за месяц соответственно 7,4 тыс. руб. и 6,4 тыс. руб. Акции нефтяной компании продолжали расти на фоне подъема цен на нефть. В начале февраля цена ближайшего контракта североморской нефти Brent достигала отметки $62,8, максимума с 22 января 2020 года. С начала года цена нефти выросла более чем на 20%. К тому же нефтяные компании выигрывают от слабости рубля. По словам Виталия Яковлева, цена нефти в рублях — фундамент формирования выручки компании. «Акции "Яндекса" с начала месяца показали выдающуюся динамику, такие сегменты бизнеса компании, как реклама и такси, оказались достаточно устойчивыми в условиях эпидемиологических ограничений, а с постепенным их ослаблением показали неплохой потенциал к росту»,— поясняет господин Яковлев.

Татьяна Палаева