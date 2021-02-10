Kingspan двинулся на юг

Ирландский производитель сэндвич-панелей Kingspan приобрел второй завод в России — бывшую площадку ООО «Крон» в Невинномысске Ставропольского края. Сумма сделки составила более 300 млн руб. Компания планирует направить еще 100 млн руб. на пополнение оборотного капитала и модернизацию производственного процесса. Согласно планам Kingspan, мощности нового завода составят 1,5 млн кв. м продукции в год, его выход на полную окупаемость завершится в течение 4,5 года. Эксперты отмечают, что рынок сэндвич-панелей в России сейчас перенасыщен, поэтому вероятно, что большую часть продукции нового завода Kingspan будет поставлять за рубеж.
Группа компаний Kingspan приобрела бывший завод ООО «Крон» в Невинномысске Ставропольского края. Сделка по покупке была завершена в начале 2021 года, ее сумма составила более 300 млн руб. Как сообщили “Ъ-Юг” в компании, Kingspan также планирует направить дополнительные инвестиции в размере более 100 млн руб. на пополнение оборотного капитала и модернизацию производственного процесса. В итоге мощности нового завода составят 1,5 млн кв. м продукции в год. В компании будет создано от 50 до 100 постоянных рабочих мест. «Все уже существующие рабочие места будут сохранены, на сегодняшний день со всеми сотрудниками уже перезаключены договора», — отметили в Kingspan.
По оценкам специалистов компании, период выхода на полную окупаемость завода составит 4,5 года.
«Локация дает возможности для расширения географии поставок в южные и кавказские регионы России и страны СНГ. В наших планах выход на рынки Армении, Грузии и Азербайджана», — рассказал гендиректор российского ООО «Кингспан» Игорь Федотченко.
В Kingspan ожидают, что продукция нового завода будет востребована в сегментах промышленной и коммерческой недвижимости для строительства помещений сельскохозяйственного назначения, складской недвижимости, торговых и распределительных центров, промышленных холодильных камер.
Kingspan работает на европейском рынке с 1965 года. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кингспан» зарегистрировано в России в 2006 году со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Первый завод Kingspan в России находится в Северо-Западном федеральном округе в городе Гатчина Ленинградской области. Его производственная мощность составляет 1 млн кв. м продукции в год. В 2019 году выручка ООО «Кингспан» превысила 2 млрд руб., чистая прибыль составила почти 120 млн руб.
По его данным, примерная емкость российского рынка составляет около 38,5 млн кв. м сэндвич-панелей в год (свыше 55 млрд руб. в денежном выражении). Сейчас лидерами российского рынка сэндвич-панелей являются компании «Металл Профиль», «Техностиль», «Теплант», «ПрофХолод», а также «Электрощит». «По разным оценкам эти предприятия загружены не более чем на 75-95% от своих реальных возможностей. Поэтому для выхода на рынок с новым предложением нужен либо более дешевый и более конкурентоспособный продукт, либо 100-процентная уверенность в налаживании экспорта. Очевидно, что в случае Kingspan прицел делается на рынки Армении, Грузии и Азербайджана», — говорит господин Антонов. Цену сделки эксперт назвал максимально выгодной.
«Именно такой вид панелей ирландцы планировали производить на дополнительных мощностях в Гатчине, но от этого проекта тогда было решено отказаться из-за падения на них спроса — вполне возможно, что на экспортных рынках ситуация могла сейчас измениться, поэтому компания решилась на такое инвестиционное вложение сейчас», — рассуждает аналитик.
Напомним, Kingspan заморозил строительство нового завода мощностью около 1 млн кв. м в Гатчинском районе неподалеку от действующего производства, об этом стало известно в феврале 2019 года. Стоимость проекта оценивалась в € 15 млн.