Kingspan двинулся на юг

Ирландский производитель сэндвич-панелей Kingspan приобрел второй завод в России — бывшую площадку ООО «Крон» в Невинномысске Ставропольского края. Сумма сделки составила более 300 млн руб. Компания планирует направить еще 100 млн руб. на пополнение оборотного капитала и модернизацию производственного процесса. Согласно планам Kingspan, мощности нового завода составят 1,5 млн кв. м продукции в год, его выход на полную окупаемость завершится в течение 4,5 года. Эксперты отмечают, что рынок сэндвич-панелей в России сейчас перенасыщен, поэтому вероятно, что большую часть продукции нового завода Kingspan будет поставлять за рубеж.



Группа компаний Kingspan приобрела бывший завод ООО «Крон» в Невинномысске Ставропольского края. Сделка по покупке была завершена в начале 2021 года, ее сумма составила более 300 млн руб. Как сообщили “Ъ-Юг” в компании, Kingspan также планирует направить дополнительные инвестиции в размере более 100 млн руб. на пополнение оборотного капитала и модернизацию производственного процесса. В итоге мощности нового завода составят 1,5 млн кв. м продукции в год. В компании будет создано от 50 до 100 постоянных рабочих мест. «Все уже существующие рабочие места будут сохранены, на сегодняшний день со всеми сотрудниками уже перезаключены договора», — отметили в Kingspan.

По оценкам специалистов компании, период выхода на полную окупаемость завода составит 4,5 года.

«Локация дает возможности для расширения географии поставок в южные и кавказские регионы России и страны СНГ. В наших планах выход на рынки Армении, Грузии и Азербайджана», — рассказал гендиректор российского ООО «Кингспан» Игорь Федотченко.





В Kingspan ожидают, что продукция нового завода будет востребована в сегментах промышленной и коммерческой недвижимости для строительства помещений сельскохозяйственного назначения, складской недвижимости, торговых и распределительных центров, промышленных холодильных камер.

Kingspan работает на европейском рынке с 1965 года. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кингспан» зарегистрировано в России в 2006 году со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Первый завод Kingspan в России находится в Северо-Западном федеральном округе в городе Гатчина Ленинградской области. Его производственная мощность составляет 1 млн кв. м продукции в год. В 2019 году выручка ООО «Кингспан» превысила 2 млрд руб., чистая прибыль составила почти 120 млн руб.

По оценке главного аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, рынок сэндвич-панелей в России сейчас перенасыщен, поэтому вероятно, что большую часть произведенной на Ставрополье продукции Kingspan будет поставлять за рубеж.

По его данным, примерная емкость российского рынка составляет около 38,5 млн кв. м сэндвич-панелей в год (свыше 55 млрд руб. в денежном выражении). Сейчас лидерами российского рынка сэндвич-панелей являются компании «Металл Профиль», «Техностиль», «Теплант», «ПрофХолод», а также «Электрощит». «По разным оценкам эти предприятия загружены не более чем на 75-95% от своих реальных возможностей. Поэтому для выхода на рынок с новым предложением нужен либо более дешевый и более конкурентоспособный продукт, либо 100-процентная уверенность в налаживании экспорта. Очевидно, что в случае Kingspan прицел делается на рынки Армении, Грузии и Азербайджана», — говорит господин Антонов. Цену сделки эксперт назвал максимально выгодной.

Эксперт предположил, что новый завод будет ориентирован на производство панелей со вспененным полиуретаном.

«Именно такой вид панелей ирландцы планировали производить на дополнительных мощностях в Гатчине, но от этого проекта тогда было решено отказаться из-за падения на них спроса — вполне возможно, что на экспортных рынках ситуация могла сейчас измениться, поэтому компания решилась на такое инвестиционное вложение сейчас», — рассуждает аналитик.

Напомним, Kingspan заморозил строительство нового завода мощностью около 1 млн кв. м в Гатчинском районе неподалеку от действующего производства, об этом стало известно в феврале 2019 года. Стоимость проекта оценивалась в € 15 млн.

Кристина Федичкина