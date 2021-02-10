Дело мэра просят приостановить

Защита главы Томска Ивана Кляйна обратилась к руководству Следственного комитета РФ (СКР) и Генпрокуратуры РФ с просьбой приостановить производство по уголовному делу мэра из-за состояния его здоровья. По словам адвокатов, еще 4 февраля градоначальника, обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, перевели из СИЗО в больницу, однако хирургическая операция, которая ему рекомендована, не раз откладывалась. Следствие, как уверяют адвокаты, якобы выдвинуло мэру условие: операция в обмен на его подпись в протоколе об ознакомлении с материалами дела.



Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна обратились СКР и Генпрокуратуру с просьбой приостановить производство по уголовному делу градоначальника на период лечения их подзащитного. Текст обращения они разметили в своем Telegram-канале.

Согласно тексту письма 4 февраля Ивана Кляйна перевели из СИЗО, где он находился с ноября 2020 года, в НИИ онкологии. Мэру, у которого выявили новообразование, врачи рекомендовали полостную операцию. «Однако действия сотрудников СКР делают невозможными ни подготовку к операции, ни ее проведение. Дело в том, что Кляйн ежедневно по рабочим дням доставляется под конвоем в СКР по Томской области, где он знакомится с материалами следствия»,— отмечают адвокаты. Следователи, по словам защиты мэра, знают о ситуации с состоянием его здоровья. «Кляйн сообщил своим защитникам, что условием проведения показанной ему операции ставится завершение с его стороны процедуры ознакомления с материалами дела,— говорится в обращении адвокатов.— Жизнь и здоровье нашего подзащитного подвергаются риску ради ускорения процессуальных сроков».

Защита отмечает, что перенос на неопределенный срок операции не только ставит под угрозу жизнь и здоровье господина Кляйна, «но и потенциально может повлечь затягивание процессуальных сроков», если состояние здоровья мэра резко ухудшится. Юристы говорят, что их клиент не заинтересован в затягивании процесса ознакомления с материалами 17-томного дела. В день он успевает прочитать один том, в котором 250 страниц. «Изучает каждый документ, делая выписки, анализируя прочитанное и готовясь к дальнейшей защите»,— отмечают адвокаты. Оперативно получить комментарий в правоохранительных органах не удалось.

Ивана Кляйна, который руководит Томском больше семи лет, задержали в середине ноября 2020 года прошлого года сотрудники ФСБ и СКР. В отношении мэра завели три уголовных дела, которые в последующем были объединены в одно производство. На время следствия чиновника отстранили от должности. Ивану Кляйну вменяется в вину незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ): по данным СКР, он покровительствовал компании ОАО «Томское пиво», основным акционером которой он является. Кроме того, мэру инкриминируется превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Также, по версии следователей, глава Томска помог дочери получить участок площадью 850 кв. м в обход установленных законом процедур и по заниженной стоимости.

Константин Воронов