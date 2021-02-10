Киллер оказался подставным

В Туве правоохранительные органы предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки. Устранить ее планировала супруга отца девочки, видевшая в ней конкурентку за наследство — две квартиры. Жизнь ребенка женщина оценила в 180 тыс. руб. О готовящемся преступлении стало известно сотрудникам полиции, которые решили подослать предполагаемой заказчице подставного киллера. «Исполнителю» она передала аванс 10 тыс. руб. и электрошокер, посчитав, что удара током будет достаточно, чтобы ребенок умер. Обвинения в свой адрес арестованная отрицает.



Городской суд Кызыла, удовлетворив ходатайство следствия, на два месяца заключил под стражу 61-летнюю пенсионерку, в отношении которой возбуждено уголовное дело о приготовлении убийства ребенка по найму (ст. 30, ст. 105 УК РФ, наказание — до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщила официальный представитель республиканского управления Следственного комитета РФ Алла Нурсат.

События, которые описываются в материалах дела, произошли в декабре 2020-го — начале 2021 года. Правоохранители получили оперативную информацию о том, что пенсионерка подыскивает исполнителя убийства. В полиции решили подослать к подозреваемой подставного киллера, в роли которого выступил сотрудник уголовного розыска МВД по Республике Тыва. С ним, по версии следствия, предполагаемая заказчица договорилась о ликвидации восьмилетней девочки Вики — внебрачной дочери супруга заказчицы, который умер в 2020 году от тяжелой болезни. И пенсионерка, и школьница были наследниками его имущества. Речь идет о двух квартирах — в городе Кызыле и селе Шушенское Красноярского края.

Согласно материалам уголовного дела, жизнь девочки, претендовавшей на половину щедрого наследства, предполагаемая заказчица якобы оценила в 180 тыс. руб. Во время встречи, которая происходила на кухне и записывалась с помощью видеоаппаратуры, пенсионерка передала «киллеру» задаток в сумме 10 тыс. руб. После этого она сообщила «исполнителю», где живет и учится девочка, рассказала о ее привычных маршрутах, показала ему «жертву», когда та стояла на остановке транспорта. После этого она передала «киллеру» мощный электрошокер, полагая, что одного разряда тока для девочки будет вполне достаточно.

«Я у тебя хочу спросить, Катю (мать девочки, которая часто ее сопровождала.— „Ъ“) тоже „валить“ или как? Ну ладно, подумаю»,— уточнил «исполнитель» детали предстоящей работы.

Сотрудники МВД и ФСБ инсценировали убийство ребенка и сделали постановочные фотографии. Снимки, на которых было видно, как девочка лежит без признаков жизни, а также шапочку Вики «киллер» предъявил пенсионерке в качестве доказательств выполненного «заказа». После этого подозреваемую задержали и предъявили обвинение. В инкриминируемом ей преступлении она себя винов­ной не признает.

Константин Воронов