Женское многоборье хотят довести до мужского

Американская легкоатлетка Джордан Грей инициировала петицию о замене женского семиборья на десятиборье в легкоатлетической программе Олимпийских игр 2024 года в Париже. На данный момент в таком формате состязаются только мужчины, что, по мнению американки, является несправедливым по отношению к легкоатлеткам. Это предложение, вероятно, не будет рассмотрено Международным олимпийским комитетом (МОК) в отношении парижских Игр, так как их программа была утверждена в декабре минувшего года.

Insidethegames сообщил о том, что американская легкоатлетка Джордан Грей инициировала петицию об изменении программы летней Олимпиады 2024 года в Париже. Спортсменка настаивает на включении в перечень олимпийских видов наряду с мужским десятиборьем, которое уже много лет является его неотъемлемой частью, и женского десятиборья. Пока легкоатлетки могут соревноваться на Играх только семиборье, «облегченном» варианте классического многоборья.

К семиборью относятся бег на 100 м с барьерами, бег на 200 м и 800 м, прыжки в высоту и длину, толкание ядра и метание копья. За каждую из дисциплин, состязания в которых идут друг за другом с небольшим временным интервалом, участникам начисляются очки. Затем по сумме определяется победитель. В десятиборье к этим дисциплинам добавляются еще три — прыжок с шестом, бег на 400 м и метание диска. Кроме того, отличается дистанция заключительного, закрывающего соревнования забега: у мужчин она длиннее и составляет не 800 м, а 1500 м.

«Если мы преуспеваем во всех десяти видах, то почему нам не разрешают участвовать в Олимпийских играх?» — с таким вопросом обращается к Международному олимпийскому комитету (МОК) Джордан Грей в тексте петиции.





Обладательница самого высокого результата среди действующих спортсменок (7921 очко) и третьего за всю историю, впрочем, и сама понимает, что шансы на включение вида в программу Игр-2024 чрезвычайно малы.

Американская легкоатлетка Джордан Грей Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Дело в том, что программу парижской Олимпиады МОК уже утвердил. Легкоатлетка, тем не менее, рассчитывает, что к следующим Играм — в Лос-Анджелесе в 2028 году — женское десятиборье уже заменит семиборье в олимпийской программе.

Екатерина Ремизова