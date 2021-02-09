Передача электросетей Стерлитамака в концессию признана законной

В арбитражном суде Башкирии завершился процесс между администрацией Стерлитамака, которая летом 2020 года передала в концессию компании «АвтоматизацияСистемыТехнологии» электросетевое хозяйство города, и республиканским УФАС. Суд полностью удовлетворил исковые требования муниципалитета и признал незаконным предупреждение антимонопольной службы.

Предупреждение, как ранее писали СМИ, было выдано в июле 2020 года. Поводом для этого явилась жалоба ООО «Башкирэнерго» на нарушение процедуры торгов и порядка заключения концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого хозяйства. УФАС, которое сначала признало жалобу необоснованной, затем обнаружило в действиях организатора торгов нарушения.

В августе администрация, не согласившись с предупреждением УФАС и будучи уверенной в собственной юридической позиции, обратилась в арбитражный суд Башкирии.

Судебный процесс по делу, которое нельзя назвать обычным и простым, длился несколько месяцев. При этом, стоит отметить, представитель антимонопольного органа в суде не смог пояснить причину изменения позиции управления, которое сначала не нашло нарушений, а спустя некоторое время вдруг их обнаружило.

Аналогичные иски в суд подали администрации Салавата и Ишимбайского района, которые также передали свои объекты электросетевого хозяйства в концессию компании «АвтоматизацияСистемыТехнологии». Иск ишимбайской администрации рассмотрен судом: в удовлетворении заявления было отказано.

При наличии двух разных позиции по одному и тому же вопросу у антимонопольного органа, администрации Стерлитамака и Ишимбайского района обратились в Минэкономразвития и ФАС России за разъяснениями норм закона. Минэкономразвития и ФАС России в пределах своих полномочий подтвердили законность первоначального решения башкирского УФАС, признавшего жалобы «Башкирэнерго» необоснованными и оставившего его без рассмотрения. Законность первоначального решения башкирского УФАС подтверждает и судебная практика — постановления и определения Пятого арбитражного апелляционного суда, Верховного и Конституционного судов России.

Вероятно, «Башкирэнерго» оценило несоответствие своей позиции сложившейся судебной практике и поэтому компания отозвала свои исковые заявления в арбитражный суд Башкирии против УФАС, где компания оспаривала отказы антимонопольного ведомства в отношении трех территорий — Стерлитамака, Салавата и Ишимбая. Арбитражные разбирательства по этим делам прекращены.