Госдума отклонила инициативу нижегородского губернатора о снижении НДС для гостиниц

Законопроект о снижении НДС для классифицированных гостиниц с 20% до 7% отклонен на пленарном заседании Госдумы РФ 9 февраля. С инициативой выступал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Документ на рассмотрение внесло законодательное собрание региона.

Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам указал, что в случае принятия законопроекта небольшие гостиницы окажутся в менее благоприятных условиях налогообложения, так как система классификации гостиниц вводится поэтапно, и объекты с малым номерным фондом могут получить свидетельство до 1 января 2022 года.

Авторы законопроекта рассчитывали, что снижение НДС поспособствует скорейшему восстановлению отрасли из-за вынужденного простоя в период пандемии коронавируса. Выпадающие доходы федерального бюджета оценивались в 7,9 млрд руб. в 2021 году. Их планировалось компенсировать развитием внутреннего туризма.

Анастасия Еремина