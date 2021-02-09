На Ставрополье суд признал застройщика банкротом

Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом ООО «Регионбизнесгрупп». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

Как говорится в сообщении, застройщик не закончил в Ставрополе строительство ЖК «Матрешка». Комплекс находится в высокой степени готовности, однако сроки сдачи объекта были нарушены.

«В рамках дела о банкротстве открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий. Теперь дольщики должны направить заявление конкурсному управляющему для включения в реестр требований кредиторов»,— говорится в сообщении.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Регионбизнесгрупп» было учреждено в Ставрополе в 2016 году с уставным капиталом в 49,9 млн руб. Бенефициаром и руководителем компании является Алексей Горлов. В 2019 году компания показала 3,7 млн руб. убытка.

Наталья Шинкарева