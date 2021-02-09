В Тамбовской области открыто более 830 эскроу счетов

В 2020 году в Тамбовской области открыто свыше 830 эскроу счетов, остаток средств на них составляет более 1,3 млрд руб., сообщил Банк России. Годом ранее таких счетов было 71 на сумму более 79 млн руб.

По состоянию на 1 декабря 2020 года за весь период действия в регионе механизма эскроу-счетов между застройщиками и банками региона заключено четыре кредитных договора на сумму около 1,1 млрд руб. Раскрыто 212 счетов эскроу на сумму 273 млн руб. За 11 месяцев 2020 года почти 200 дольщиков получили ключи от своих квартир.

По данным корпорации Дом.РФ, в Тамбовской области с использованием эскроу счетов строятся 20 объектов 13 застройщиками (150 тыс. кв. м жилья).

За что систему эскроу-счетов критиковали девелоперы, развивающие застроенные территории, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова