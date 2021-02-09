Рестораны подсчитали потери от ограничений

Московские рестораны заработали в декабре 2020-го практически столько же, сколько и в предыдущие годы. По данным Мосстата, выручка столичного общепита за декабрь превысила 18 млрд руб. Это всего на 8% меньше, чем было в конце допандемийного 2019-го. Однако сами рестораторы назвали эти подсчеты «сомнительными». Они напомнили о запрете на работу в ночное время, об отмене корпоративов и новогодних вечеринок. Все эти ограничения негативно сказались на бизнесе.

“Ъ FM” поговорил с игроками рынка и выяснил, что провальными был не только декабрь, но и первая половина января:

Юрий Блотский, управляющий партнер проекта PAPA Barvillage Moscow: «Когда запретили работать после 23.00, мы приняли решение уйти на каникулы и вернулись из них в конце января. Вечеринки составляют львиную долю нашей доходности после 23.00. Соответственно, наше решение продиктовано тем что, во-первых, в доходности мы просядем просто потому, что мы не можем дать гостю все то, за чем он к нам приходит, а, с другой стороны, мы не хотели девальвировать бренд тем, что даем только 2/3 от того, что в принципе хотим гостю давать». Олег Дмитриев, директор сети ресторанов Loving Hut: «В большинстве сетей, в том числе и в нашей, потери составили где-то 20 – 25%. Потихоньку идет рост, но я бы не сказал, что он настолько сильный. Люди отвыкли посещать заведения, привыкли как-то делать заказы, питаться на дому, готовить самим и так далее. Одномоментно изменить новую привычку тоже невозможно». Анна Журкина, владелица ресторана-бара Single на Арбате: «В декабре мы не дополучили примерно 20% выручки. Логично, что это ночная история, потому что как только нам разрешили работать после 23.00, эти 20% мы снова быстренько добрали. И плюс все-таки, когда власти рассказывают про то, что опасно, у людей откладывается это в голове. Это тоже достаточно прилично сказывалось, такой пиар не в нашу пользу. И мы же все-таки бар винный, а у нас в России на законодательном уровне нельзя дистанционно доставлять алкоголь, что тоже сказалось».

За время пандемии существенно вырос рынок доставки готовой еды. Сейчас на долю этого сегмента приходится 15% всех денег, которые россияне тратят на питание вне дома. Это вдвое больше, чем было в 2019-м.

Объем этого сервиса оценивается в 150 млрд руб., подчеркнула эксперт рынка фудсервиса российского отделения международной исследовательской компании NPD Group Марина Лапенкова: «Увеличилось географическое покрытие доставки готовой еды, очень многие впервые попробовали и продолжают пользоваться, люди познакомились с этим типом сервиса. Многие рестораны за период пандемии подключились к сайтам агрегаторов, к платформам. Доставка выросла в два раза по сравнению с 2019 годом, она в ресторанном секторе начнет восстанавливаться трафик».

Наиболее негативным фактором рестораторы назвали запрет на работу заведений после 23.00. Его московские власти ввели 13 ноября, а сняли ограничение спустя полтора месяца.

По данным SberIndex, в первые же выходные, когда москвичам разрешили посещать рестораны и бары, трафик заведений резко вырос, также на 15% вырос спрос на такси в вечерние и ночные часы. А средний чек в заведениях общепита вырос почти на 60%.

Светлана Белова