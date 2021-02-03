Снятие запретов отразилось на расходах

После отмены запрета на работу кафе и ресторанов по ночам, москвичи резко увеличили свои траты. В первые же выходные, по данным «СберИндекса», средний чек вырос почти на 60%. В барах после полуночи жители столицы тратили в среднем около 1,3 тыс. руб. Также увеличилась и число ночных заказов такси. После снятия ограничений, спрос вырос на 15%. Тот же тренд аналитики отмечают и в Санкт-Петербурге, где запрет на работу общепита в ночные часы сняли на три дня позже, чем в Москве, то есть 30 января.

А днем россияне предпочитают ходить на шопинг и по салонам красоты, отметил директор лаборатории «СберИндекс» Николай Корженевский: «Как только изменился формат работы, как только потребители смогли в обычном режиме, примерно в допандемическом, приходить и потреблять продукты и напитки, мы увидели в обеих столицах — и в Москве, и в Санкт-Петербурге — существенный рост средних трат на человека. В Москве расходы выросли примерно в 1,5 раза, в Питере – примерно на 30%.

Но если посмотреть на структуру этого роста, она выглядит следующим образом: резко выросли траты на товары и продолжают расти, рост очень существенный, он уже приближается к двузначным темпам.

При этом расходы на услуги по-прежнему падают относительно прошлого года, примерно на 15-16% год к году. Это как раз, конечно же, связано с тем, что услуги — это тот сектор, на который влияет пандемия. Мы видим, что как только количество новых случаев начало устойчиво снижаться, потребитель ответил на это изменением поведения и стал потреблять больше услуг, люди возвращаются в те же рестораны, бары, салоны красоты, торговые центры и тому подобное».

Эксперт уточняет, что траты москвичей и петербуржцев на ночные развлечения могли быть выше, но первые выходные после снятия запрета совпали с несанкционированными протестными акциями сторонников Алексея Навального. Из-за этого многие заведения в центре крупных городов были закрыты.

Однако сами участники рынка отнеслись к данным фискальных платформ с недоверием. Особого всплеска посещаемости и щедрых заказов после снятия ограничений не заметил совладелец Smoke BBQ Алексей Буров: «Понятно, что если время работы условно до семи, то ты эти четыре часа не зарабатываешь деньги, если до десяти, то два часа не зарабатываешь и так далее. То есть, безусловно, влияние возможности работать лишний час-два имеет значение в рамках того, сколько обычно эти часы там приносили. А само по себе оно радикально потребительское поведение не меняет.

Наверное, были там два дня, когда хотелось, наконец-то, погулять, но на успех бизнеса не влияет. Что касается среднего чека, из-за того, что на час или два продлили время, средний чек — это такая величина, которая внутри заведений меняется очень-очень-очень медленно. Изменение среднего чека на 10% — это уже космическая цифра. Поменять модель потребления внутри ресторана очень сложно».

Пока гости неохотно возвращаются в рестораны. Многих очень раздражало ограничение по времени и за 2,5 месяца действия запрета на ночную жизнь москвичи привыкли к домашним ужинам и вечеринкам, пояснил управляющий партнер ресторана Modus на Плющихе Александр Корытников: «Люди идут в ресторан, почему они должны ограничиваться временем посещения ресторана, особенно в пятницу, в субботу, может до 23.00 посидят, может они вообще до 01.00 посидят. Конечно, это ограничение сказывается. Сейчас попроще, люди возвращаются, но я думаю, что чек где-то на 20% увеличился.

Если брать общую тенденцию, конечно же, средний чек снизился по сравнению с прошлыми годами, плюс частные мероприятия, плюс корпоративного свойства мероприятия.

Вот декабрь, январь, это был прямо достаточно большой провал. Дай бог, чтобы мы к концу этого года вернулись в старые обороты, в старую доходность».

По прогнозам финансистов, активная ночная жизнь вернется в российские мегаполисы уже в ближайшие недели. Эти ожидания связаны со стабилизацией эпидемиологической обстановки и с приближением весны. Традиционно с приходом теплых дней интерес к индустрии развлечений возрастает .

Светлана Белова