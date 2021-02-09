За прошедший год в Санкт-Петербурге выросла безработица

На конец декабря 2020 года в Санкт-Петербурге было официально зарегистрировано 98 тысяч безработных. Это почти 3,2% населения города.

Такие данные приведены в сообщении Петростата, в котором ведомство подытожило основные социально-экономические показатели Санкт-Петербурга за 2020 год. Согласно ему, безработица в Петербурге за год увеличилась в 6,2 раз. При этом только 40,8 тысяч человек безработных получают пособие. Нагрузка на одну заявленную вакансию на государственных биржах труда на конец декабря 2020 года увеличилась с 0,7 в декабре 2019 до 2,7 человека в декабре 2020. Отдельно отмечено, что в структуре безработицы 23% составляют граждане до 29 лет.

Кроме того, в сообщении отмечается снижение темпов промышленного производства Петербурга в течение всего 2020 года.

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