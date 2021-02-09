Чистый отток капитала из России в январе сократился до $8 млрд

Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором в январе 2021 года снизился и составил $8 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ).

«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января 2021 года сложилось в размере $8 млрд ($9,1 млрд в сопоставимом периоде прошлого года) и было сформировано в основном операциями прочих секторов экономики»,— говорится в сообщении регулятора.

По итогам 2020 года чистый отток капитала из России вырос в два раза и составил $47,8 млрд. В 2019 году отток капитала составил $22,1 млрд. Наибольший чистый отток капитала из страны был отмечен в 2018 году и составил $67,5 млрд.

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