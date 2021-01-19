ЦБ сообщил о более чем двухкратном росте оттока капитала из России

Чистый отток частного капитала из России в 2020 году оценивается в $47,8 млрд, сообщил ЦБ. Годом ранее отток капитала составил $22,1 млрд — то есть, в 2,2 раза меньше. Регулятор связал это с мерами частного сектора по сокращению внешних обязательств.

«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере 47,8 млрд долларов США против 22,1 млрд долларов США годом ранее»,— указано в статистических материалах ЦБ. Регулятор отметил, что сокращение внешних обязательств было сформировано «в близкой пропорции банками и прочими секторами». В 2019 году на объем оттока, по сведениям ЦБ, повлияли операции по наращиванию иностранных активов.

Наибольший чистый отток капитала из России ($67,5 млрд) был отмечен в 2018 году. Отток капитала в первом квартале 2020 года оценивается в $18 млрд — это наибольшее квартальное значение за год. Во втором квартале, по оценке ЦБ, чистый отток составил $11,9 млрд, в третьем — $7,7 млрд, в четвертом — $10,2 млрд.

Об интересах инвесторов к российскому рынку — в материале “Ъ” «Санкции в цене».