Нападение на сотрудников ДПС рассмотрят по-военному

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о нападении на сотрудников ДПС в Магасе 31 декабря 2019 года. Тогда один полицейский погиб, а еще три силовика получили ранения различной степени тяжести. Один из нападавших был уничтожен на месте, а второй с огнестрельными ранениями доставлен в больницу. Незадолго до нападения молодые люди присягнули террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Выжившему экстремисту предъявлены обвинения в участии в запрещенной организации и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Дело будет рассматриваться в Южном окружном военном суде.

Согласно материалам дела, обвиняемый и его сообщник «не позднее декабря 2019 года добровольно вступили в состав международной террористической организации "Исламское государство" и в дальнейшем решили совершить посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов Республики Ингушетия с целью воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка». В распоряжении следствия оказались, в частности, фотоматериалы, где участники нападения позируют с ножами в руках на фоне экрана смартфона с флагом ИГ (запрещено на территории России) и разорванных российских паспортов.

Вечером 31 декабря 2019 года, «исполняя свой замысел», они на легковой автомашине совершили наезд на двух сотрудников полиции, находившихся на территории поста ДПС в столице Ингушетии Магасе, после чего попытались добить их ножами.

Один из полицейских — старший лейтенант Зелимхан Кокорхоев, от полученных ранений скончался. У него осталась жена и четверо малолетних детей.

Легкие ножевые ранения получил и сотрудник УФСБ, который, проезжая мимо поста, увидел нападение на сотрудников ДПС, остановился и открыл огонь по боевикам из табельного оружия. В результате, один из нападавших — 18-летний Микаил Мизиев был уничтожен, а второй участник инцидента, известный в республике армрестлер Ахмед Имагожев, получил ранения и был доставлен в больницу. Известность он получил после того, как в 2018 году на всероссийском турнире по армрестлингу «Кубок дружбы Калмыкии—2018» стал золотым медалистом.

Уголовное дело расследовалось в Главном следственном управлении СКР по Северному Кавказу.

9 февраля заместитель Генпрокурора по ЮФО и СКФО Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение в отношении Ахмеда Имагожева.

Ему вменяется в вину участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). В настоящий момент обвиняемый находится под стражей.

Как уточнила “Ъ” прокурор главного управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Елена Усачева, уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Александра Ларинцева, Пятигорск