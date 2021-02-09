Суд начал рассмотрение нового эпизода дела экс-владельца воронежского маслозавода «Эртильский»

Панинский райсуд Воронежской области приступил к рассмотрению нового эпизода уголовного дела в отношении бывшего совладельца и гендиректора ООО «Завод растительных масел (ЗРМ) “Эртильский”» Салиха Конакова. В феврале 2019 года, напомним, он получил 4,5 года колонии за три эпизода мошенничества при возврате НДС на общую сумму 74,5 млн руб., а также незаконное получение кредита в Россельхозбанке на 475 млн руб. Теперь бизнесмену вновь вменяют незаконное получение кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) в Россельхозбанке: по версии следствия, с сентября 2016 по февраль 2017 года он по подложным документам якобы получил суммарно 1,7 млрд руб.

В окружении бизнесмена “Ъ-Черноземье” рассказали, что он отказался от участия в рассмотрении уголовного дела и признал вину; сейчас Салих Конаков находится в колонии в Ставропольском крае. Ранее, впрочем, господин Конаков вину в незаконном получении кредита не признавал. Представители бизнесмена подчеркивали, что кредитные договоры были обеспечены залогом в виде имущества «Эртильского» — зданий с участками, техникой и оборудованием. Залоговое имущество Россельхозбанк, по их утверждению, тогда оценил в 3,2 млрд руб. Сейчас на «Эртильском» работает группа «Благо» Аркадия Фосмана.

Подробнее о претензиях следствия к кредитам «Эртильского» — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин