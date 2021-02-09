Sony выпустит PlayStation 5 в Китае во втором квартале 2021 года

Японская компания Sony объявила, что уже во втором квартале 2021 года в Китае состоится релиз консоли PlayStation 5. Об этом рассказал президент шанхайского отделения Sony Interactive Entertainment Тацуо Эгути в специальном поздравлении китайским игрокам по поводу нового года по лунному календарю. В США, Японии, Австралии и ряде других стран консоль вышла 12 ноября, в России — 19 ноября.

Одобрение на выпуск как дисковой, так и цифровой версии PS5 в Китае Sony получила в декабре, в настоящее время в компании ведутся последние приготовления и проверка программного обеспечения. PlayStation 4 вышла в Китае в 2015 году, когда в стране был снят действовавший с 2000 года запрет на консоли. Microsoft, согласно утверждения старшего аналитика компании Niko Partners Даниэля Ахмада, также получила разрешение на выпуск Xbox Series X|S, однако в настоящее время не ясно, когда это произойдет.

Евгений Федуненко