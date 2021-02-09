Госдума поддержала штрафы до 3 млн руб. для IT-ресурсов за санкции против российских СМИ

Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 3 млн руб. за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета. Документ был внесен в Госдуму главой комитета по информационной политике Александром Хинштейном и его заместителем Сергеем Боярским (оба — «Единая Россия»).

Согласно законопроекту, вводятся штрафы за неисполнение закона владельцами информационных ресурсов, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Штрафы для них и физлиц составят от 50 тыс. до 3 млн руб.

В случае неисполнения предупреждения о снятии ограничений документ предусматривает штрафы в размере от 50 до 100 тыс. руб. для граждан; от 200 до 400 тыс. на должностных лиц и до 1 млн руб. для юрлиц. За повторное аналогичное нарушение штраф для граждан составит от 200 до 300 тыс. руб.; для должностных лиц — от 500 до 700 тыс.; для юрлиц — до 3 млн руб.

В конце 2020 года Совет федерации одобрил закон, который дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают цензуру. Авторы документа объяснили его необходимость случаями цензуры против российских СМИ. Закон коснется в том числе Twitter, Facebook и YouTube. Роскомнадзор сможет полностью или частично блокировать ресурсы, которые ограничивают значимую информацию на территории России по признакам национальности, языка, происхождения или другим, за дискриминацию российских СМИ.

Закон о суверенном интернете вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предполагает установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.