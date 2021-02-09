После скандальных выборов генсека из Форума тихоокеанских островов вышли еще четыре страны

Четыре островных государства Микронезии — Маршалловы Острова, Кирибати, Науру и Федеративные Штаты Микронезии — объявили о своем выходе из Форума тихоокеанских островов (ФТО) в рамках конфликта, начавшегося в этой региональной организации еще на прошлой неделе. В минувшую пятницу, 5 февраля, островное государство Палау сообщило о выходе из ФТО после выборов нового генерального секретаря этой организации.

По устоявшейся традиции кандидатура генсека выбирается по очереди из представителей одного из трех подрегионов — Полинезии, Меланезии и Микронезии. В текущем году была очередь кандидата от Микронезии. Но по итогам голосования, которое проходило онлайн, учитывая пандемию, победил представитель от региона Полинезии. С перевесом всего в один голос была одобрена кандидатура бывшего премьер-министра Островов Кука Генри Пуны. По словам президента Палау Сурангела Виппса, два крупных игрока — Австралия и Новая Зеландия — продавили голосование. Представители Палау высказали мнение, что небольшим островным государствам в этой организации не уделяется должного уважения.

Президенты Маршалловых Островов, Кирибати, Науру и Федеративных Штатов Микронезии выпустили совместное заявление, в котором поддержали решение Палау о выходе из ФТО и выразили «глубокое разочарование процедурой избрания генерального секретаря форума». Таким образом, после выхода из ФТО в общей сложности 5 государств эта организация лишилась почти трети членов — до последнего времени в ее работе участвовали 17 государств.

Евгений Хвостик