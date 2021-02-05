Палау вышло из Форума тихоокеанских островов после выборов генсека

Островное государство Палау объявило о выходе из Форума тихоокеанских островов (ФТО) — межправительственной организации, куда наряду с этим государством входят еще 15 стран, включая Австралию и Новую Зеландию. Как сообщает The Guardian, представители Палау высказали мнение, что небольшим островным государствам в этой организации не уделяется должного уважения. По мнению Палау, более крупные члены форума подавляют их, оставляя им лишь «крохи». Кроме того, вопросом целесообразности дальнейшего участия в ФТО задались Федеративные Штаты Микронезии и Науру. Решение властей Палау было принято после состоявшихся на днях выборов нового генерального секретаря ФТО.

По устоявшейся традиции кандидатура генсека крупнейшей политической организации Тихоокеанского региона выбирается по очереди из представителей одного из трех подрегионов — Полинезии, Меланезии и Микронезии. В этом году была очередь кандидата от Микронезии. Но по итогам голосования, которое проходило онлайн, учитывая пандемию, победил представитель от региона Полинезии. С перевесом всего в один голос была одобрена кандидатура бывшего премьер-министра Островов Кука Генри Пуны. При этом голоса разделились четко между северными и южными тихоокеанскими государствами.

Комментируя выход из организации, руководство Палау отметило (.pdf): «Процедура назначения генерального секретаря ясно показала Республике Палау, что форум уже не руководствуется идеями единства, регионализма и "тихоокеанского пути"». В интервью The Guardian президент Палау Сурангел Виппс добавил: «Совершенно очевидно, что региону Микронезии нет никакого смысла быть частью этого форума, ведь они на самом деле не видят нас его частью». По его словам, два крупных игрока — Австралия и Новая Зеландия — продавили голосование, а «если бы они не голосовали, победила бы кандидатура Микронезии». Аналогичное мнение высказали главы Федеративных Штатов Микронезии и Науру. В заявлении руководства Науру отмечается, что «если вот так обращаются с регионом Микронезии, тогда ему лучше выйти из этого форума».

Алена Миклашевская