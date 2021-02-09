В Воронежской области выявили еще 369 заболевших коронавирусом

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Воронежской области на 9 февраля зарегистрировано 61,547 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, 369 из них выявлены за последние сутки. Выздоровели 332 человека, а всего за период с марта 55,290 тыс. человек. 13 пациентов скончались, за весь период пандемии с болезнью в регионе не справились 1674 человек.

Региональное управление Роспотребнадзора после проведения эпидрасследований сообщило о 20 умерших за последние сутки. А всего, по данным регионального ведомства, за весь период от последствий коронавируса скончались 1 995 человек.

Ирина Лобанова