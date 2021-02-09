В Ростовской области экс-полицейского оштрафовали за взяточничество

Суд признал виновным в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ) бывшего старшего оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Батайску майора полиции Александра Харченко. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, Харченко намеревался получить от представителя фирмы 100 тыс. руб. за поиск и возврат имущества организации, а именно сельскохозяйственной техники, которая была похищена неизвестными. Бывший полицейский был задержан сотрудниками УФСБ при получении средств у здания батайского отдела полиции. Суд назначил Александру Харченко наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. и лишил права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий на государственной службе на срок 2 года.

Наталья Шинкарева