В Оренбурге планируется провести митинг против унижения граждан

Оренбургское областное отделение КПРФ направило главе Оренбурга Владимиру Ильиных уведомление о проведении митинга. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил депутат, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Оренбургской области Максим Амелин.

В уведомлении указано, что целью мероприятия является выражение протеста против унижения граждан: насилия и политических репрессий, коррупции и падения уровня жизни, фальсификаций на выборах. Предполагаемое количество участников акции протеста – 500 человек.

Митинг в Оренбурге планируется провести 21 февраля на площадке возле дома №31 по улице Советской.

Ани Айвазян