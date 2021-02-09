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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Оренбурге планируется провести митинг против унижения граждан

Оренбургское областное отделение КПРФ направило главе Оренбурга Владимиру Ильиных уведомление о проведении митинга. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил депутат, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Оренбургской области Максим Амелин.

В уведомлении указано, что целью мероприятия является выражение протеста против унижения граждан: насилия и политических репрессий, коррупции и падения уровня жизни, фальсификаций на выборах. Предполагаемое количество участников акции протеста – 500 человек.

Митинг в Оренбурге планируется провести 21 февраля на площадке возле дома №31 по улице Советской.

Ани Айвазян


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