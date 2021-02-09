В Черноземье за сутки коронавирусом заболели 1130 человек, 33 умерли

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлено 1 130 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 192,521 тыс. человек. За сутки зафиксировано 33 летальных случая — три в Белгородской области, 13 в Воронежской, по пять в Курской и Орловской, четыре в Липецкой, три в Тамбовской (всего 3,557 тыс. случаев). За минувший день выздоровели 1 012 (всего 171,010 тыс.) человек.

• В Белгородской области зафиксировано 163 новых случая COVID-19 (всего 28,952 тыс.), выздоровели 127 (всего 26,057 тыс.), умерли за все время пандемии — 415.

• В Воронежской области — 369 новых случаев (всего 61,547 тыс.), новых выздоровевших — 332 (всего 55,290 тыс.), умерли за все время пандемии — 1 674.

• В Курской области — 169 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 27,830 тыс.), выздоровели 166 (24,558 тыс.), смертельных случаев с марта 2020 — 402.

• В Липецкой области зарегистрировано 143 новых случая коронавируса (всего 22,231 тыс.), новых выздоровевших 165 (всего 18,408 тыс.), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 390.

• В Орловской области — 149 новых случаев (всего 28,125 тыс.), выздоровели 154 (всего 25,057 тыс.), умерли с начала пандемии — 382.

• В Тамбовской области за сутки подтверждено 137 диагнозов коронавируса (всего 23,836 тыс.), новых выздоровевших 68 (всего 21,640 тыс.), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 294.

Ирина Лобанова