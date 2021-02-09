Нелля Абачараева вложит 850 млн рублей в строительство булочно-кондитерского комбината в Ростовской области

Ростовская предпринимательница Нелля Абачараева инвестирует 850 млн руб. в строительство булочно-кондитерского комбината в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщает «Инстерфакс-Юг» со ссылкой на первого заместителя губернатора области Виктора Гончарова.

В сообщении отмечается, что мощность предприятия составит 25 тыс. т хлебобулочных изделий в год. Планируется, что комбинат будет введен в эксплуатацию уже в 2021 году.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Нелля Абачараева является учредителем ООО «Золотой Колос-АН», которое специализируется на производстве хлеба, мучных и кондитерских изделий. Также госпоже Абачараевой принадлежат доли в ООО «Аба», ООО «НРТ» и ООО «Панорама».

Наталья Шинкарева