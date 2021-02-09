Жизнь девочки оценили в две квартиры

В Туве правоохранительные органы предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки Вики. Устранить девочку планировала последняя супруга ее умершего отца, видевшая в ней конкурентку на наследство — две квартиры. Жизнь ребенка она оценила всего в 180 тыс. руб. О готовящемся преступлении стало известно силовикам, которые решили подослать к предполагаемой заказчице подставного киллера. «Исполнителю» она передала аванс 10 тыс. руб. и электрошокер, посчитав, что удара током будет достаточно, чтобы ребенок умер. Обвинения в свой адрес арестованная отрицает.

Городской суд Кызыла, удовлетворив ходатайство следствия, на два месяца заключил под стражу 61-летнюю пенсионерку, в отношении которой возбуждено уголовное дело о приготовлении убийства ребенка по найму (ст. 30 и ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Алла Нурсат.

События, которые описываются в материалах дела, произошли в конце 2020—начале 2021 года. Правоохранители получили оперативную информацию, что пенсионерка подыскивает исполнителя убийства. В полиции решили подослать к подозреваемой подставного киллера, в роли которого выступил сотрудник уголовного розыска МВД по Тыве. С ним, по версии следствия, предполагаемая заказчица договорилась о ликвидации восьмилетней девочки Вики.

Пенсионерка и школьница являлись наследниками первой очереди на имущество, доставшееся после смерти жителя республиканской столицы, умершего в 2020 году от тяжелой болезни.

Речь идет о двух квартирах в городе Кызыле и селе Шушенском Красноярского края.

Согласно материалам уголовного дела, жизнь внебрачного ребенка мужа она оценила всего в 180 тыс. руб. Во время встречи, которая происходила за кухонным столом и записывалась с помощью видеоаппаратуры, пенсионерка передала «киллеру» задаток в сумме 10 тыс. руб. После этого она сообщила «исполнителю», где живет и учится девочка, ее привычные маршруты, показала ему «жертву», когда та стояла на остановке. После того как вводные данные были доведены до «киллера», она передала ему мощный электрошокер, полагая, что одного разряда тока для девочки будет вполне достаточно.

«Я у тебя хочу спросить, Катю (мать девочки, которая часто ее сопровождала.— “Ъ”) тоже "валить" или как? Ну ладно, подумаю»,— уточнил «исполнитель» детали предстоящей работы.

Сотрудники МВД и ФСБ инсценировали убийство ребенка и сделали постановочные фотографии.

Снимки, на которых было видно, как девочка лежит без признаков жизни, а также шапочку Вики «киллер» предъявил пенсионерке в качестве доказательств выполненного «заказа». После этого подозреваемую задержали и предъявили обвинение. С инкриминируемым ей преступлением она не согласилась.

Константин Воронов, Новосибирск