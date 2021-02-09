Азербайджан первым в мире испытает комбинацию вакцин «Спутник V» и AstraZeneca

Азербайджан разрешил исследование комбинированного применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» с препаратом компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Решение было выдано 8 февраля, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«В ходе исследований предполагается оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения вакцины "Спутник V" и вакцины, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Исследовательская программа продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев»,— сообщается на сайте РФПИ.

Проект комбинации препаратов начал изучаться еще в конце прошлого года. В декабре производитель «Спутника V» Центр имени Гамалеи, РФПИ, а также компании «Р-Фарм» и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины против коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Азербайджане с начала пандемии зарегистрированы 231,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 3 тыс. человек с диагностированным COVID-19. В стране идет вакцинация китайским препаратом CoronaVac производства компании Sinovac. По информации Sputnik, вакцинированы уже около 70% азербайджанских врачей.