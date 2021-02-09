«ОДК — Пермские моторы» получили право на серийное производство ПД-14

Росавиация выдала АО «ОДК — Пермские моторы» сертификат одобрения, который дает предприятию право на серийное производство двигателей ПД-14 и поставку их заказчикам для комплектования самолетов МС-21, сообщает пресс-служба Ростеха. В ходе сертификации представители Росавиации авиационного регистра РФ проанализировали систему менеджмента качества предприятия, а также оценили технологические процессы изготовления, сборки и испытаний авиационных двигателей. В рамках сертификации состоялись и квалификационные испытания одного из новых двигателей ПД-14, в ходе которых было подтверждено соответствие его технических характеристик конструкторской документации.

«В 2021 году планируется произвести несколько новых ПД-14, которые будут использованы для резерва при летных испытаниях нового самолета МС-21-310»,— цитирует пресс-служба индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова.

ПД-14 – первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Двигатель разработан пермским АО «ОДК-Авиадвигатель» и будет серийно изготавливаться в Перми, в АО «ОДК — Пермские моторы». 15 декабря 2021 года самолет МС-21 с ПД-14 совершил первый полет в Иркутске.

Стоит отметить, что исполнительный директор Олег Евтушенко заявил о начале серийного производства ПД-14 на пермском предприятии еще в марте прошлого года.