В США пройдет крупнейший аукцион шпионского оборудования КГБ

В субботу, 13 февраля, в Беверли-Хиллз состоится аукцион, на котором будет представлена самая большая в мире коллекция специального шпионского оборудования, которым пользовались агенты КГБ во времена Холодной войны. Аукцион организован домом Julien`s Auctions и нью-йоркским Музеем шпионажа КГБ.

На торги будет выставлено более 400 лотов, таких как секретные оперативные камеры, машины азбуки Морзе, скрытые записывающие устройства, пистолет в виде тюбика губной помады, точная копия зонтика-шприца, предположительно использовавшегося для убийства болгарского диссидента Георгия Маркова, устройства прослушки, документы и многое другое.

Кроме того, на аукцион будут выставлены лоты, связанные с Кубой и кубинским ракетным кризисом начала 1960-х годов. Так, например, среди лотов будет школьный табель Че Гевары, подписанное в 1958 году письмо Фиделя Кастро, в котором обсуждаются планы проникновения в Гавану, презентационный меч, врученный капитану Уильяму Родерику Штабу, который сражался на Кубе, официальные документы о регистрации торговой марки Coca-Cola Company в 1915 и 1917 годах в Гаване, а также оригинальные старинные серебряно-желатиновые фотографии, показывающие рекламу Coca-Cola и связанные с брендом события на Кубе.

Кирилл Сарханянц