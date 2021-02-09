Тюменский ЦУМ построит новый многофункциональный центр «Соболь-центр»

Тюменский ЦУМ планирует построить новый многофункциональный центр (МФЦ) высотой в 10 этажей рядом со зданием тюменского Арбитражного суда, сообщили в пресс-службе торгового центра. Предварительное название МФЦ — «Соболь-центр». Проект планируется реализовать в течение трех лет.

В Центре планируется разместить большой фут-корт, фитнес-центр с бассейном, конференц-зону, а также музей тюменской торговли. «Сейчас ведется активный сбор экспонатов, чтобы запустить идею уже в этом году. Здесь будет все, на чем строилась советская торговля: касса, счеты, одежда и даже товары. После запуска здания музей перебазируется в новое пространство. На верхнем этаже высотки разместиться обзорная площадка», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в МФЦ будет крытый семиэтажный паркинг. Сейчас он платный, однако администрацией ЦУМа прорабатывается система бесплатной стоянки для посетителей МФЦ и ЦУМ.