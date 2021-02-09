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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Строительная компания «Выбор» начала подготовку документации для жилой застройки на окраине Воронежа

ООО СЗ «Выбор» депутата Воронежской областной думы Александра Цыбаня получило от мэрии Воронежа задание на подготовку проекта планировки и межевания территории площадью 78 га в границах улиц Дмитрия Горина и Академика Королева, следует из постановления администрации Воронежа.

По данным “Ъ-Черноземье“, «Выбор» планирует застроить жильем порядка 5,6 га вблизи улицы Антонова-Овсеенко. Планы застройщика, в частности, были учтены новым генпланом Воронежа. Александр Цыбань в период подготовки документа делал заявку о переводе зоны лесных насаждений под многоэтажную застройку для 5,66 га, где компания может возвести 114,4 тыс. кв. м на 3,34 тыс. человек.

О том, какие еще предложения девелоперов учел новый генплан Воронежа, читайте в публикации “Ъ-Черноземье“.

Ирина Лобанова


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