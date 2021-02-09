Строительная компания «Выбор» начала подготовку документации для жилой застройки на окраине Воронежа

ООО СЗ «Выбор» депутата Воронежской областной думы Александра Цыбаня получило от мэрии Воронежа задание на подготовку проекта планировки и межевания территории площадью 78 га в границах улиц Дмитрия Горина и Академика Королева, следует из постановления администрации Воронежа.

По данным “Ъ-Черноземье“, «Выбор» планирует застроить жильем порядка 5,6 га вблизи улицы Антонова-Овсеенко. Планы застройщика, в частности, были учтены новым генпланом Воронежа. Александр Цыбань в период подготовки документа делал заявку о переводе зоны лесных насаждений под многоэтажную застройку для 5,66 га, где компания может возвести 114,4 тыс. кв. м на 3,34 тыс. человек.

О том, какие еще предложения девелоперов учел новый генплан Воронежа, читайте в публикации “Ъ-Черноземье“.

Ирина Лобанова