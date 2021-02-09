Прокуратура начала проверку из-за заржавевшей ограды на Звездинке

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по опубликованной в СМИ информации о том, что новая ограда в сквере на Звездинке покрылась ржавчиной. Забор установили осенью 2020 года взамен старого чугунного. Дефекты на новой ограде обнаружили уже в январе.

«Прокуратура проверит соблюдение прав граждан в сфере благоустройства, а также даст оценку действиям заказчика и подрядчика. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщалось, подрядчиком благоустройства сквера выступило ООО «Строй-мастер», стоимость контракта составила 32,2 млн руб. В мэрии рассказали, что обяжут компанию устранить дефекты по гарантии — подрядчик почистит и покрасит ограду весной. «Предвосхищая вопрос о том, почему не ржавела предыдущая ограда – там был массивный слой краски. Под краской – ржавчина»,— сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Анастасия Еремина